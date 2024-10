«La cappella dell’ospedale civile di Alghero non è mai stata chiusa».

La direzione della Asl di Sassari replica alle dichiarazioni del consigliere comunale del Comune di Alghero, Alberto Bamonti, che nei giorni scorsi aveva lanciato l’appello invitando l’ospedale a trovare una soluzione per garantire la riapertura del piccolo luogo di culto.

«Non è mai stato intendimento di questa Direzione chiudere il luogo di culto, al quarto piano dell’ospedale catalano. Attualmente si stanno terminando dei lavori di adeguamento, ma l’accesso non è mai stato precluso ai fedeli che anzi a breve potranno contare su una nuova cappella».

In accordo con la Curia, la Asl di Sassari, viste le mutate esigenze della struttura ospedaliera, ha avviato gli interventi per la realizzazione degli spogliatoi del personale del Servizio di Medicina interna e Chirurgia generale, che hanno portato al ridimensionamento della cappella.

La Direzione della Asl di Sassari precisa che, come previsto dal progetto di ristrutturazione della struttura ospedaliera e dal finanziamento per lo Sviluppo e Coesione, «è prevista la realizzazione di un nuovo luogo di culto nelle adiacenze della Camera Mortuaria nel piano seminterrato della struttura di via don Minzoni, con accesso diretto anche dall’esterno».

