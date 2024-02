Al via ad Alghero le iscrizioni per imparare l’arte della panificazione tradizionale con il prof. Antonio Farris, presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre.

La Biblioteca Catalana ospiterà il corso, organizzato in collaborazione con Obra Cultural e la Plataforma per la Llengua, che prevede anche una prova pratica, gestita dall’Associazione Turistica Pro Loco Uri. Le lezioni, rivolte a chiunque voglia riappropriarsi della cultura del pane e dell’uso del lievito madre, si terranno presso i locali della Biblioteca Catalana (c. de Pa i Aigua – via Ardoino n. 48) lunedì 11 marzo, mercoledì 13, lunedì 18 e mercoledì 20, dalle 17 alle 19. La prova pratica, gestita dall’Associazione Turistica Pro Loco Uri, è fissata invece per sabato 23 alle 9 nel forno sociale comunale situato all'interno dell'area archeologica di Santa Cadrina.

Durante la pausa è prevista la visita all'antico frantoio della farina. Per coprire le spese vive, quali il pranzo alla conclusione dell’ultimo incontro, il costo del corso è di 50 euro per ogni partecipante, a cui sarà consegnato anche il libro “La Madre del Pane”. Le iscrizioni saranno raccolte tramite l’indirizzo plalguer@plataforma-llengua.cat e saranno formalizzate presso la Biblioteca Catalana, prima dell’incontro inaugurale, dedicato ai Pani tradizionali di Alghero il 5 marzo alle 17. La conferenza, gratuita e aperta al pubblico, inizierà alle 17,30.

