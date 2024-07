Uno degli ultimi mastri torronai di Alghero, Antonio Floris, noto Nino, è scomparso all’età di 90 anni. In città, e non solo, lo conoscevano tutti perché il suo torrone è sempre stato considerato uno dei migliori per qualità, sapore e consistenza: il simbolo della festa e delle calde serate estive.

Instancabile lavoratore, il signor Nino, con la moglie e le figlie, ha sempre seguito ogni fase della lavorazione del prodotto fino alla vendita al pubblico, nel suo stand bianco allestito nel porto turistico o in occasione di manifestazioni e sagre.

«Si chiude l’esistenza terrena di un grande maestro torronaio. Un artigiano che ha legato il suo nome a questo straordinario prodotto. Ad Alghero Floris è sinonimo di torrone e viceversa. Sempre gentile e sorridente, infaticabile lavoratore a capo di una straordinaria famiglia. Ciao signor Antonio», il commento dell’ex sindaco Marco Tedde.

© Riproduzione riservata