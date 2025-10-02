Lutto nella comunità ecclesiale di Alghero per la morte di don Potito Niolu, volto della chiesa di San Giuseppe, nel quartiere La Pietraia, mancato all’età di 91 anni. Nato a Villanova Monteleone il 18 ottobre 1933, e ordinato sacerdote il 24 agosto 1957, don Potito era molto conosciuto per la sua apertura verso i giovani e per la sua generosità verso gli ultimi.

Prima parroco di San Giuseppe per 54 anni, poi collaboratore della stessa parrocchia, ha guidato l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso presso la diocesi, ed è stato consigliere dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

«Solo Dio sa della grandezza e della bontà del tuo cuore. Quell’essere un po' burbero nascondeva qualcosa di grande che hai dimostrato nella vita quotidiana di tutti quelli che ti cercavano. Non sarai dimenticato facilmente», queste le parole di Raffaele Masala, uno dei fedeli della chiesa di San Giuseppe.

Un saluto arriva anche dalla parrocchia Santissimo Nome di Gesù di Alghero che si stringe con affetto alla chiesa di San Giuseppe. Cordoglio anche dalle istituzioni locali, dal sindaco Raimondo Cacciotto al consigliere comunale Michele Pais.

