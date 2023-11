La Asl ha ripetuto le analisi nell’acqua della rete di Alghero e gli esiti dovrebbero arrivare entro breve, per capire se l’allarme per la presenza di trialometani è rientrata.

L’azienda sanitaria ricorda anche che il giudizio di idoneità da parte del Sian si basa sulla valutazione dei risultati analitici dei controlli interni ed esterni, che non sempre coincidono, su esami effettuati dal laboratorio di riferimento dell’Arpas. Intanto dai banchi dell’opposizione si chiede chiarezza e, soprattutto, un aiuto alla popolazione costretta ad acquistare acqua in bottiglia per poter bere e cucinare.

«La mensa che serve le scuole cittadine cucina con l'acqua corrente e dal 21 al 28 novembre i bambini hanno assorbito trialometani e nitriti», fa notare il consigliere Valdo Di Nolfo.

«Tutte le famiglie algheresi hanno assorbito trialometani e nitriti fuori norma dopo la bollitura dell'acqua, mentre alcuni bevono l'acqua corrente, magari attraverso le famose caraffe filtranti. La città tutta vuole sapere chi sono i responsabili di tutto ciò, ed è nostro compito di consiglieri comunali far venire a galla la verità». Ma non solo. «Vogliamo l'autobotte sostitutiva in tutti i quartieri, subito».

