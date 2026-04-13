Ventiquattro buste di rifiuti domestici non differenziati abbandonate in un’area del territorio comunale di Alghero. È da questa segnalazione, arrivata dai cittadini, che ha preso il via l’intervento congiunto della polizia locale e del Corpo forestale, culminato con l’individuazione del presunto responsabile e con la denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti.

Determinante, secondo quanto riferito dal Comando di polizia locale, è stata l’attività investigativa svolta sul posto, che ha consentito di raccogliere elementi probatori utili all’identificazione del soggetto. Sentiti anche due testimoni, gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del veicolo utilizzato per il trasporto dei sacchi e quindi al proprietario dell’auto. Nei confronti della persona individuata si sta procedendo per la violazione dell’articolo 255, comma 1, del Testo unico ambientale, norma che sanziona l’abbandono illecito di rifiuti.

La contestazione comporta anche la sospensione della patente di guida, dal momento che l’autovettura sarebbe stata impiegata per il trasporto dei rifiuti poi scaricati abusivamente. «Una città bella, pulita e accogliente passa anche e soprattutto dal rispetto che ciascuno di noi ha nei confronti dei luoghi e dell’ambiente», sottolinea il sindaco Raimondo Cacciotto. «Dove non arriviamo con la sensibilizzazione e l’educazione è necessario intervenire con decisione e con le necessarie sanzioni». Sulla stessa linea il comandante della polizia locale, Salvatore Masala, «l’abbandono indiscriminato di rifiuti è un comportamento incivile che lede il decoro urbano, danneggia l’ambiente e incide direttamente sulla qualità della vita della comunità. Il monitoraggio del territorio è costante e ogni violazione sarà perseguita con determinazione».

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