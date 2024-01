Ammonta a circa 2 milioni e 266mila euro, il "tesoretto" incassato dal Comune di Alghero con la tassa di soggiorno nell'anno appena trascorso, e in previsione potrebbero essere 2 milioni e 400mila con la fine del 2023. Una cifra che quasi raddoppia quella del 2022 dove gli introiti si erano fermati a 1.223.228 euro. Soldi da investire, secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, in interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive (circa 835mila euro); nella manutenzione e fruizione dei beni culturali e ambientali (circa 614mila euro); e a sostegno dei servizi pubblici (oltre 950mila euro).

La crescita del ricavato è dovuta principalmente al raddoppio dell'imposta applicata in città a partire dal 1° gennaio. Meno, invece, all'aumento dei flussi turistici che quest'anno hanno registrato un calo rispetto ai dodici mesi precedenti come evidenziato nel recente report di Federalberghi. Uno studio che ha evidenziato una stagione di luci e ombre: da una parte Alghero resta il traino turistico per tutto il nord ovest dell'Isola e supera il numero dei posti letto del 2022; dall'altra la Riviera del Corallo ha sofferto i cosiddetti mesi "spalla", da aprile a giugno, ma anche a luglio e agosto gli incassi nelle strutture scendono e risentono di una clientela che spende meno. Numeri che inducono ad una riflessione sull'offerta turistica di un territorio, aldilà della sua vocazione balneare e dei numeri fini a se stessi.

Come hanno suggerito molti addetti ai lavori nell'ultimo incontro del Sio serve un'offerta che va pensata e studiata coniugando qualità e non solo quantità, per il bene degli operatori ma anche degli abitanti; a maggior ragione se le statistiche restituiscono uno specchio frammentato: più persone ma meno ricavi. Via, dunque, ad un’adeguata e mirata programmazione e promozione, sia sui contenuti che sui paesi di collegamento con l'obiettivo di attirare più viaggiatori che turisti, coinvolgendoli in modo diretto e dando valore e unicità alla loro esperienza.

© Riproduzione riservata