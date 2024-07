Alberi a rischio crollo nei giardini di piazza Repubblica, nel comune di Uri. L’amministrazione comunale ha concluso la messa in sicurezza delle alberature, un intervento per consentire la riapertura dell’area verde alle famiglie e ai bambini.

A seguito di verifica sono risultate deboli e quindi pericolose per l’incolumità dei più piccoli e dei genitori che frequentano il parco. Questo ha comportato la temporanea chiusura del giardino per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. Lunedì scorso è stato messo in sicurezza un altro albero di acacia, che non crea pericolo immediato.

Nell’ultima variazione di bilancio, inoltre, sono stati stanziati 5mila euro per procedere, attraverso una ditta specializzata, all’estrazione dei tronchi e delle radici rimaste a seguito del taglio dei grossi pini avvenuto negli scorsi anni, che necessitavano di un periodo più o meno lungo per seccarsi e procedere con le operazioni nel modo corretto. Tutto ciò al fine di rendere più sicuri i principali giardini frequentati da tante famiglie, bambini e ragazzi.

