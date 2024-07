Al suo attivo ha due medaglie d'oro, entrambe nel basket ed entrambe nel 1991: ai Giochi del Mediterraneo a Salonicco e nel campionato Europeo Cadetti. In squadra c'erano giocatori del calibro di Andrea Meneghin, Gregor Fucka e Sandro de Pol. Ma è stato consigliere federale fino al 2004, fondatore della Commissione Organizzativa Sanitaria e Antidoping (con la quale venne disposta la presenza dei defibrillatori negli impianti sportivi) e Delegato Provinciale della Federazione Medici Sportivi presso il Coni (che a sua volta lo ha premiato con la Stella d'Argento).

Paolo Patta, sassarese classe 1956, medico sportivo per le settore squadre nazionali FIP è stato insignito del Premio Leonardo da Vinci, che la Federazione Medico Sportiva Italiana assegna a chi si distingue "per l'impegno profuso a favore della realizzazione degli scopi federali”.

Oggi, Paolo Patta continua a lavorare come Dirigente Medico Specialista in Medicina dello Sport dimostrando un impegno costante verso la salute e il benessere degli atleti. È il responsabile dell’ambulatorio di Cardiologia e Medicina Sportiva nell’Ospedale Marino di Alghero, riferimento per moltissime società del territorio.

Oggi è tornato al basket giocato, nello staff tecnico della storica Pallacanestro Alghero, ottenendo subito risultati importanti con le squadre femminili Under 13 e Under 14, che si sono imposte nel campionato regionale e a Perugia hanno conquistato il sesto posto nazionale, complice la differenza canestri con la fortissima Costa Masnaga.

