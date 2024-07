Si parte col recupero da parte dell’amministrazione comunale dell’evento del “Primo Maggio a Sorso” rinviato la scorsa primavera per condizioni meteo avverse.

Sarà il rapper e cantautore campano Aka 7Even, idolo dei più giovani e ospite di punta dell’evento, ad esibirsi per primo al parco Vita domani, domenica 14 luglio a partire dalle ore 23, un concerto apprezzato tanto dai giovani quanto dai meno giovani.

La seconda data che ospiterà invece tutti gli altri artisti che avrebbero dovuto essere presenti sul palco del “Primo maggio” è stata fissata per il prossimo 14 settembre, quando per l’occasione arriveranno in città il rapper torinese Boro Boro, il vincitore del "Premio Lunezia Rap" 2021 Vegas Jones e Rani, in una giornata in musica che vedrà alternarsi anche gli artisti locali Beppe Dettori, Gabriele Spanu, Antonello Corraduzza, Th, Senza Base, Don Luca, Sossu Racconta, Apache, The Help Band, Sold Out, La Variante di Vasco, Anistema, Asteroyd, So You, The Snus e i dj Felix e Steros, Beppe Spanu, Gian Cousteau e Daniel Dj.

