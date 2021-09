Un giovane di Thiesi è stato arrestato la notte scorsa poiché trovato in possesso di droga.

Lo stesso era già finito in manette per lo stesso motivo e per la detenzione abusiva di armi e munizioni nel corso di un’operazione di una settimana fa. Quindi, dopo il giudizio direttissimo, era stato sottoposto ai domiciliari.

I carabinieri hanno effettuato un controllo nella sua abitazione per verificare che gli obblighi fossero rispettati e hanno notato un atteggiamento sospetto del ragazzo, tanto da procedere con una perquisizione nel corso della quale sono stati ritrovato 1.200 euro, 200 grammi di cocaina e 30 di marijuana.

Il giovane è stato portato al carcere di Bancali.

L’arresto è stato eseguito dai militari di Thiesi e Bonorva.

