Nessuna tolleranza della prostituzione a casa sua. Assolto in tribunale a Sassari, perché il fatto non sussiste, un 70enne sassarese che era accusato di aver affittato, nel quartiere di Monte Rosello, un appartamento a delle prostitute.

Il viavai di uomini, era il 2017, che si recavano nel palazzo dopo aver letto gli annunci sui siti di incontri aveva provocato una forte tensione nel condominio finché non erano intervenute le forze dell’ordine che avevano sequestrato l’immobile. La pm Maria Paola Asara aveva chiesto una condanna a due anni per l'ingegnere, difeso dall’avvocato Gabriele Satta, ritenendo provata l’imputazione di tolleranza al meretricio ma non quella di aver dato in locazione la casa con l’obiettivo di esercitarvi una casa di prostituzione così come l’altra di favoreggiamento della stessa attività.

Il collegio presieduto dal giudice Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, ha però, come scritto, deciso l’assoluzione con formula piena.

© Riproduzione riservata