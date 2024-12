Il 17 dicembre dalle 09:30 alle 12:30, presso la sala Saint Exupéry al primo piano della nuova aerostazione di Alghero, si terrà un Think Tank su turismo e intelligenza artificiale che vedrà la partecipazione di ospiti di grande rilievo affiancarsi ad imprenditori e stakeholder del settore.

Un evento dedicato ai professionisti del turismo sardo in cui esperti del settore condivideranno casi studio, strumenti operativi e strategie innovative già testate sul campo.

«L'Intelligenza Artificiale sta ridefinendo i paradigmi del turismo globale, offrendo opportunità senza precedenti per chi sa coglierle. Questo Think Tank nasce dalla necessità di unire competenze, visioni e tecnologie per trasformare il settore turistico sardo. Un laboratorio di innovazione dove menti brillanti del turismo e dell'AI si incontrano per co-creare il futuro dell'ospitalità», spiegano gli organizzatori.

