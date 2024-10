Il consiglio comunale di Alghero ha deliberato una risoluzione che dichiara che sul territorio comunale, per i principi condivisi dal legislatore regionale, non esistono aree idonee all'installazione di grandi impianti per la produzione di energie da fonti di energia rinnovabili.

Il documento è stato approvato all’unanimità dei presenti, con 13 voti della maggioranza ai quali si è aggiunto il voto favorevole del consigliere di opposizione Alessandro Cocco.

La risoluzione impegna il sindaco Raimondo Cacciotto a disporre la propria azione politica e amministrativa all’adesione e al rispetto dei principi e delle direttive europee, nazionali e regionali in materia di energie rinnovabili.

Durante la seduta, con un unico punto all’ordine del giorno sul tema delle aree idonee e non idonee per la produzione di energie da fonti rinnovabili (FER), sono stati sottolineati i punti cardine della risoluzione fra cui l’avvio, nell’ambito dell’adesione della città al Patto dei Sindaci, del percorso di redazione del Piano di Azione per l’energia sostenibile e il Clima (Paesc) del Comune di Alghero, con l’obiettivo, di valutare solo all’interno di una visione complessiva e partecipata di strategie e azioni da attuare all’interno del territorio comunale nell’ottica più complessiva di un quadro di riduzione delle emissioni CO2, possibili proposte e istanze da proporre alla Regione Sardegna, in termini di installazione di impianti eolici.

