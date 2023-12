Le analisi congiunte di Abbanoa e Asl hanno dato il via libera all’utilizzo dell’acqua in tutto il territorio comunale di Alghero, fatta eccezione per la borgata di Maristella.

Il sindaco Mario Conoci ha quindi revocato parzialmente il provvedimento che limitava l'utilizzo di acqua quale bevanda e per la preparazione degli alimenti nel Comune di Alghero. L'acqua sul territorio comunale, da oggi, è utilizzabile per ogni esigenza.

Rimane il problema su Maristella, dove permane il divieto a causa della non conformità dei parametri. Il sindaco, nell'auspicare che il problema venga risolto con immediatezza anche per gli utenti della borgata di Maristella, prende atto dell'impegno assunto da Asl, Abbanoa e Arpas affinché si rafforzi il coordinamento per prevenire ed eventualmente risolvere episodi analoghi.

Al fine di alleviare il più possibile i problemi, Conoci ha chiesto che venga potenziato il servizio di autobotte.

