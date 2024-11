Otto milioni di euro per affrontare il fenomeno dell’erosione costiera nel comune di Castelsardo. Attraverso il Fondo Sviluppo Coesione nell’accordo firmato tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della giunta regionale Alessandra Todde il 28 novembre, la città dei Doria è beneficiaria di ben 8 milioni di euro per interventi di consolidamento e messa in sicurezza della falesia e mitigazione della mareggiata nel Golfo della Vignaccia del territorio, ritenuti prioritari e particolarmente attesi.

«Prosegue il nostro lavoro di messa in sicurezza del territorio castellanese, con operazioni particolarmente importanti nella lotta all’erosione costiera, - commenta la notizia la sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto. «E’ una delle priorità che abbiamo inserito nel nostro programma politico», continua «con tali risorse, infatti, del Fondo Sviluppo Coesione andiamo avanti con la nostra azione volta alla tutela delle nostre coste. Questo è un finanziamento fondamentale per preservare l’integrità del Golfo della Vignaccia e per garantire la sicurezza della nostra comunità.». L’erosione della costa è il risultato diretto e indiretto di alterazioni del ciclo dei sedimenti, determinate da cause naturali e antropiche, un processo che, in un dato intervallo di tempo modifica la morfologia di un litorale, arretrandone la linea di costa.

«È un fenomeno che Castelsardo e tutto il Nord Sardegna conosce molto bene», aggiunge il primo cittadino. La causa principale è di origine antropica, ed è l’uso insostenibile del territorio costiero. «Si tratta di interventi frutto di una programmazione realizzata di concerto con la Regione e governo nazionale attraverso alcuni deputati sardi di Fratelli d’Italia, fra cui l’ex assessore all’Ambiente Gianni Lampis, che ha l’obiettivo di incrementare la resilienza del territorio, un passo importante verso la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali. Le lavorazioni partiranno dopo una serie di necessari approfondimenti progettuali, realizzando interventi di difesa costiera, migliorando la resistenza delle aree soggette a erosione e contribuendo alla protezione anche dell’ambiente marino. I progetti avranno un impatto positivo duraturo», ha aggiunto l’assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente Christian Speziga.

© Riproduzione riservata