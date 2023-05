Si terrà domani alle 18, a Tula, nel locale S’Ammassu in via Rino Canalis 61, la prima presentazione dell’ultimo libro di Bartolomeo Bèrtulu Porcheddu “Tutte le strade portano a Tybula (Tula). Le quaranta stazioni di sosta dell’Itinerario Antonino Sardegna”.

L’evento è promosso in collaborazione con il Comune di Tula e con la Biblioteca Comunale. Dialogherà con l’autore Francesco Squintu. Interverrà anche Rosalba Ladu, assessora alla Cultura del Comune di Tula.

Dal capolinea di Tybula e del suo porto, l’autore viaggia nella storia di città scomparse, quali: Gemellas, Viniolis, Ad Herculem, Metalla, Ferraria ed altre. Poi, ricostruisce l’etimologia di città conosciute, quali: Tharros, Othoca, Ulbia, Carale eccetera.

La presentazione sarà occasione per ricordare Franco Masia, poeta tulese, a cui in seconda pagina gli è stata dedicata questa quartina: Ammentende a Frantziscu Masia, chi s’Atula in lìberu at iscritu, in dies solianas e de fritu, cantende sulcu sacru in poesia.

© Riproduzione riservata