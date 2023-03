La sala consiliare del comune di Tissi, paese del Coros, ha ospitato un tavolo di ascolto alla delicata tematica del mondo giovanile

All'incontro erano presenti l'arcivescovo di Sassari, Monsignor Gian Franco Saba, i consiglieri comunali, in testa il sindaco Gian Maria Budroni, il parroco Don Matteo Bonu, il maresciallo dei carabinieri di Usini, la dirigente scolastica, la bibliotecaria e alcuni insegnanti del nostro paese.

Un tema delicato al quale lavorare in sinergia, facendo rete affinché si trovino soluzioni alle problematiche legate al mondo giovanile; ma è possibile attuare le giuste strategie solo affiancando loro figure professionali con specifiche competenze, quali educatori, psicologi, formatori, insegnanti.

«Dobbiamo agire non ‘sui giovani’ ma con i giovani, con risposte di vicinanza, ascolto, interazione, costruendo il loro futuro con un progetto di vita credibile, attento ai loro fabbisogni e aspettative e in grado di creare opportunità. Metteremo in campo diverse iniziative rivolte proprio ai nostri giovani: i cantieri sportivi, il servizio civico ambientale e il campo scuola», ha dichiarato il primo cittadino.

