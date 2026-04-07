Ritorna a Tissi "Asparagoloso", la sagra dell'asparago selvatico, un evento per gli amanti della gastronomia e delle tradizioni sarde. L’appuntamento è per il 19 aprile, per una giornata all'insegna del gusto e della scoperta del territorio.

La sagra celebra l'asparago selvatico, un prodotto tipico della zona, che cresce spontaneamente nelle campagne circostanti. Durante l'evento, i visitatori avranno l'opportunità di degustare una varietà di piatti a base di asparago, preparati secondo le ricette tradizionali locali, che ne esaltano il sapore unico e delicato. Le vie di Tissi si animeranno di bancarelle che offriranno prodotti tipici locali, artigianato e altre specialità gastronomiche per immergersi nell'atmosfera festosa e conviviale del paese.

Un'occasione per scoprire il borgo di Tissi, un luogo ricco di fascino e storia, immerso in un paesaggio naturale di straordinaria bellezza. I visitatori potranno passeggiare tra le vie del centro storico, ammirare le case in pietra e godere della vista panoramica sulle campagne circostanti.

La novità di questa edizione è la gara che consente di portare la migliore ricetta a base di asparagi per confrontarsi con i migliori talenti ai fornelli.

© Riproduzione riservata