Un ufficio postale mobile per garantire il servizio ai cittadini. Nel comune di Stintino si corre ai ripari. L'Ufficio Postale sarà temporaneamente chiuso per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei locali e delle strutture fino al 13 dicembre prossimo. Quindi per garantire la continuità dei servizi postali, sarà attivo un Ufficio Postale Mobile in Piazza dei 45 dove poter effettuare tutte le operazioni postali abituali. Gli orari di apertura sono garantiti dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, mentre il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Un unico spazio con tanto di scrivanie, cassettiera e computer, un mezzo attrezzato per soddisfare le esigenze dei clienti, dotato di sportello per effettuare le operazioni di versamento e prelievo contanti.

È prevista anche la seduta per il pubblico che troverà ripario in caso di pioggia. Le operatrici andranno incontro alle esigenze in attesa che venga riaperto il servizio nella sua sede abituale il 13 dicembre, salvo eventuali imprevisti.

© Riproduzione riservata