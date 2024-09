Si chiude con questo fine settimana la festa per la Beata Vergine della Difesa, patrona di Stintino, iniziata giovedì scorso.

Molta attesa per la Sagra del Pesce che sabato a partire dalle 19 in piazza dei 45 vedrà impegnati i volontari della Confraternita con le braci per arrostire le orate che saranno distribuite nell’arco della serata, insieme a qualche spigola.

Alle 20,30 il priore Giuseppe Antonio Denegri consegnerà le targhe e i riconoscimenti ai protagonisti della festa: alle autorità, al presidente uscente del sodalizio Giuseppe Benenati per 25 anni alla guida della Confraternita e al nuovo presidente Antonio Diana. Ringraziamenti anche per gli enti patrocinanti e per gli sponsor. Dalle 22.30 la musica della band Zeppara allieterà gli appassionati della musica sassarese.

Domenica verrà recuperata la processione a mare saltata per il maltempo. E così l’elezione del nuovo priore – che si svolgerà nella sede della Confraternita della Beata Vergine della Difesa – inizierà alle ore 14 mentre lo spoglio e la conta dei voti sarà alle ore 15.30. La messa nella chiesa parrocchiale di via Sassari è stata anticipata alle ore 16.30. Questo consentirà – in condizioni meteo favorevoli – lo svolgimento della processione a mare che la scorsa domenica era stata rimandata a causa del maltempo.

La serata si concluderà in piazza dei 45 con un tributo musicale a Fabrizio De André e Rino Gaetano, a partire dalle ore 21,30.

