Anche l’amministrazione comunale di Stintino, circa 1.500 abitanti, avvia una serie di azioni per contrastare il fenomeno spopolamento.

Un primo passo è stato compiuto con la pubblicazione dell’avviso “Ripopoliamo Stintino”, un bando per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per contributi a fondo perduto per l’acquisto e la ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti. Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di 15mila euro a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario. Il contributo è riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione, sempre con il limite di 15mila euro.

Il punteggio di 12 verrà assegnato ai nuclei familiari che intendono trasferire la residenza nel Comune di Stintino, mentre 8 punti verranno aggiudicati per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa.

