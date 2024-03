Dopo due mesi di sospensione a Sorso riprende il servizio di emergenza-urgenza del 118, una soluzione che mette fine ad una situazione di grave criticità.

Dalla mezzanotte di ieri sono disponibili i mezzi di soccorso. Sarà l’associazione Sorso Emergenza Odv presieduta da Margherita Porcu, a garantire l’operatività in convenzione con l’Areus – Azienda Regionale di Emergenza ed Urgenza della Sardegna – e con il coordinamento della Centrale operativa 118 Nord Sardegna, mettendo a disposizione due ambulanze perfettamente equipaggiate e volontari formati e abilitati che copriranno i turni h24 nel territorio.

Un servizio fondamentale per la comunità, che in caso di emergenza potrà contare su tempi di intervento immediati. Per richiedere l’intervento di soccorso occorrerà chiamare il 118 o il 112 (numero unico per le emergenze). L’attivazione del servizio sollecitato dal sindaco Fabrizio Demelas e dagli stessi cittadini rassicura una comunità che, in caso di emergenza, doveva attendere l’intervento dei mezzi di soccorso provenienti dai comuni vicini che, per raggiungere Sorso, impiegavano comunque circa 25 minuti.

