Secondo appuntamento di Sorso Estate in programma domani, sabato 22 giugno, con la 4ª edizione di “Sapori e Tradizioni”, la manifestazione promossa dal Comune di Sorso, organizzata dalla Bench Press in collaborazione con US Acli e con il patrocinio della Regione Sardegna. Stand enogastronomici e dell’artigianato, esibizioni sportive e musica, una grande sfilata dei costumi e delle maschere della tradizione e il gran finale con la Signora Agnese.

Senza dimenticare la solidarietà, con la mattinata di donazione di sangue organizzata dall’Avis di Sorso. Si comincia alle 9 e poi per l’intera giornata, nel piazzale del parcheggio accanto al nuovo parco Vita di via Marina verranno cucinati a vista i maialetti, il tradizionale pane zichi di Bonorva e le seadas.

Nello stesso parcheggio, dalle 8.30 alle 12, sarà presente l’autoemoteca per la donazione di sangue organizzata dall’Avis di Sorso. Alle 11 l’apertura della mostra mercato con oltre 30 stand dedicati a produzioni artigianali provenienti da tutta la Sardegna. Dalla stessa ora al campetto del parco Vita si esibiranno atleti di diverse discipline sportive con la Sorso Volley e il CCRS Sorso. Alle 13, aperitivo e pranzo negli stand della Bench Press e dell’Associazione Paulicu Mossa di Bonorva, accompagnati dalla musica di Massimo Puggioni con “Sossu racconta”.

Alle 15 si continua con i dj set per lasciare poi la scena all’esibizione di ballo della Royal Dance (dalle 16 alle 17 ) e di seguito a quella della Spring volley Sennori (fino alle 18). Alle 19 in piazza Bonfigli, piazza San Pantaleo e Sant’Agostino, la vestizione delle maschere sarde e dei costumi folk dei paesi limitrofi che alle 20 sfileranno, insieme ai costumi tradizionali della Romangia, con partenza da piazza Bonfigli per proseguire verso piazza Sant’Agostino, via Marconi e via Marina con arrivo al parco Vita.

Sfileranno il Gruppo Folk di Sorso col costume tradizionale, Sos Femineddos di Sennori, il Coro Paulicu Mossa di Bonorva, la Pro loco Thiesi, il Gruppo folk Sa Pintadera di Sassari e le maschere sarde dei Tamburinos di Gavoi, Sos Tintinnatos di Siniscola, Su Maimoni e Is Ingestusu di Tertenia e Sos Gigantos di Sennori. Alle 21 distribuzione del piatto tipico con maialetto, gnocchetti alla sarda, pane e vino locale a cura della Bench Press Sorso. Gran finale all’insegna della comicità, alle 22 con la signora Agnese e con i DJ set che chiuderanno questa edizione 2024 di Sapori e Tradizioni.

