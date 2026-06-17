Anche Sorso avrà il suo tram cittadino, che permetterà a tutti di muoversi in libertà, accorciando le distanze tra i quartieri e collegando Sorso a Sennori, i due paesi vicini.

Un risultato conseguito anche grazie al lavoro del gruppo consiliare del Partito Democratico che, operando in sinergia con i consiglieri regionali del territorio, ha ottenuto un finanziamento triennale che darà il via al servizio.

I dem cittadini hanno iniziato le interlocuzioni con la Regione che ha finanziato interamente il progetto, affinché tale servizio rimanga attivo anche oltre i tre anni previsti. Il servizio rappresenta un passo avanti per la comunità, in particolare per gli anziani e per le persone che si spostano quotidianamente tra i due centri vicini della Romangia. Il centrosinistra si fa pioniere sul tema dei trasporti a Sorso: fu infatti la giunta Spano, nel mandato 2005-2009, a istituire il servizio di tram che collega Sorso a tutto il litorale.

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