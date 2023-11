Nuovo ambulatorio infermieristico nel comune di Sorso. La struttura sanitaria ha aperto al pubblico nei giorni scorsi allo scopo di offrire un nuovo servizio ai cittadini. Si eseguono tutti i tipi di esami del sangue, urine e feci, in ambulatorio e a domicilio, con e senza esenzione in ricetta.

Un servizio completo, ad accesso libero, senza richiedere appuntamento o affrontare file. È situato in via Giannetto Masala 2, con apertura settimanale nella giornata di giovedì dalle 7.30 alle 9.30.

In ambulatorio gli utenti vengono ricevuti in ordine di arrivo mentre per il servizio a domicilio è necessario fissare un appuntamento. Il personale diretto a prestare servizio è costituito da un medico e una infermiera. «Per noi residenti il servizio è molto utile, in particolare per gli anziani e i bambini che evitano di fare lunghe file – osservano i cittadini – a questo si aggiunge che le prestazioni garantite sono ottime e il personale è gentile e professionale».

