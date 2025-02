Sennori ospita il terzo dei cinque appuntamenti della rassegna: “Le Domeniche alle 5: musica, libri ed enogastronomia”. L’iniziativa è in programma domenica 23 febbraio alle 17 nella biblioteca comunale in via Farina sarà “A.J.O”, l’orchestra Jazz del liceo Azuni.

“A.J.O”, l’orchestra Jazz del liceo Azuni nasce nel 2014 su iniziativa del dirigente scolastico dell’epoca, Massimo Sechi e di Dante Casu, insegnante del liceo musicale Azuni che, avendo alle spalle un’intensa attività come musicista nell’Orchestra Jazz della Sardegna, ha pensato di mettere al servizio della scuola e degli studenti la sua esperienza in ambito jazzistico-orchestrale.

Casu ha coinvolto nel progetto il suo collega Roberto Mura, anch’egli docente del liceo musicale Azuni. “Le Domeniche alle 5: musica, libri ed enogastronomia” è una rassegna organizzata da Comune di Sennori, Comes (Cooperativa Mediateche Sarde), Coro di voci bianche città di Sennori, con il supporto dell’associzione nazionale Città del Vino e quella, sempre nazionale Città dell'Olio.

Ad accompagnare la serata i vini della Mode azienda vitivinicola Sennori, i dolci artigianali di Manuela Piras, i pani del panificio l’Arte del Pane di Doneddu e le tisane della Biblioteca Comunale Sennori.

