Con il welfare aziendale si assicurano ai lavoratori una serie di benefit e vantaggi previdenziali che per le imprese si traducono in una migliore produttività. Se ne è discusso a Sassari nel salone di Villa Mimosa nella tavola rotonda "Welfare e Teritorio: quali opportunità" organizzata da Confindustria Centro Nord in collaborazione con Banca Intesa.

Sono state illustrate soluzioni e benefit che l’impresa garantisce al lavoratore applicando condizioni fiscali e contributive di favore, oltre a quelle già riconosciute in partenza dallo Stato. Confindustria CNS ha già aderito in passato a iniziative sul welfare territoriale a Olbia e Oristano e intende sviluppare, in collaborazione con Banca Intesa, l'approccio a questo strumento anche sul territorio di Sassari e dell'area metropolitana.

Il presidente di Confindustria Centro Nord Sardegna, Achille Carlini, ha dichiarato: «Il welfare aziendale rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze dei lavoratori, che sempre più spesso cercano un equilibrio tra vita professionale e personale, un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, e opportunità di crescita e sviluppo».

Maria Magri, consulente previdenziale di Confindustria, ha spiegato in cosa consiste il welfare aziendale e quali sono le soluzioni fiscali e previdenziali attualmente previste. Si va dagli asili nido agli alloggi a prezzi scontati per le vacanze dei figli, e poi cure personali, sostegno ai caregiver, oltre a previdenza e sanità integrativa.

Alla tavola rotonda sono inoltre intervenuti i consulenti del lavoro Gianni Frau, per l’area di Sassari, e Giovanni Degortes, di NexumStp, per la Gallura.

