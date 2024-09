“Donne all'opera” è il titolo del concerto che si terrà domenica alle 19.30 nella Biblioteca francescana della chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari. Protagoniste il soprano Silvia Di Falco e la pianista Angela Ignacchiti. L'ingresso è gratuito.

Il programma è in larga parte costituito da famose arie d’opera che attraversano il tempo: dal ‘700 di Giovan Battista Pergolesi, con le arie “Stizzoso, mio stizzoso” e “A Serpina penserete” da La serva padrona ai capolavori di Puccini, con “Donde lieta uscì” da La bohème e “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi, passando per “Tutte le feste al tempio” da Rigoletto di Giuseppe Verdi e la “Habanera” da Carmen di Georges Bizet.

Sono previsti inoltre la Barcarola veneziana di Mendelssohn e il Preludio da Attila di Giuseppe Verdi. In chiusura i brani Non ti scordar di me di Enrico de Curtis, Moon river di Henry Mancini e Il bacio di Luigi Arditi.

L'appuntamento, organizzato dall’Associazione “Amici del Conservatorio - Orchestra Filarmonica della Sardegna” in collaborazione con l’Associazione “Elia Lubiani” è inserito nel cartellone della rassegna concertistica “Musica d’estate”.

