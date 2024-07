Si è concluso con la consegna degli attestati, stamattina in Sala Langiu, il secondo campo scuola promosso dalla polizia locale di Sassari. «Abbiamo riscontrato un grande entusiasmo - dichiara il comandante della Municipale Gianni Serra - e i ragazzi hanno lavorato intensamente per una settimana dal primo al sei luglio». Si tratta di 27 giovani, provenienti da undici istituti di scuola secondaria della città, che hanno potuto vedere da vicino il lavoro degli agenti. «Sia l’attività della centrale operativa - continua Serra - che del nucleo di polizia ambientale, quella legata ai litorali sicuri, del nucleo velocipedi e degli agenti di quartiere come anche i controlli stradali».

Un esperimento nato nel 2023 e ormai consolidatosi quest’anno con un giorno in più di partecipazione e la simulazione dell’esame - tra prove scritte, fisiche e orali - per divenire agenti della polizia locale.

«È stata un’esperienza formativa e dinamica - riferisce Alessio, uno dei partecipanti - ora vedo gli agenti in un altro modo». Ad attestare il valore del campo scuola anche la neo assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni. «In questo modo - afferma - si impara l’importanza e il valore del rispetto per le istituzioni».

