7 marescialli e 27 carabinieri. Questi i rinforzi arrivati negli ultimi giorni nel comando provinciale dei carabinieri di Sassari, alcuni dei quali giunti direttamente dalle scuole di formazione.

I rinforzi hanno occupato le 71 stazioni dell’Arma del territorio aumentando in questo modo l’organico dei militari presenti nella provincia. A permetterlo una decisione del Comando generale dell’Arma che, in sinergia con il Comandante della Legione, Generale di Brigata Stefano Iasson, ha riconosciuto le richieste avanzate dal Comandante Provinciale Colonnello Massimiliano Pricchiazzi per la provincia più grande d’Italia e che, in particolare d’estate, vede l’arrivo di milioni di persone.

Ma i carabinieri appena giunti non sono un rinforzo stagionale: infatti sono destinati in modo permanente ai reparti del territorio.

