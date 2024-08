La missione dello European Youth Parliament è quella di promuovere i valori del rispetto, del confronto e dell’autonomia di pensiero tra i giovani. La manifestazione si è svolta tra Alghero, alla Biblioteca Comunale e la Sala Lo Quarter, e Sassari, al Convitto Nazionale Canopoleno. L'Associazione di Promozione Sociale ha organizzato il Training Nazionale del 2024 che ha coinvolto circa 60 giovani provenienti da scuole e università di tutta Italia, per consentire loro di sviluppare una padronanza più completa delle skills utili alla partecipazione dei Team degli eventi associativi e alla formazione accademica, lavorativa e personale.

L’Associazione, costituita nel 1994 a Milano, è uno dei 40 comitati nazionali, attivi in altrettanti Paesi Europei, che compongono il network internazionale European Youth Parliament (EYP). EYP ogni anno coinvolge più di 30.000 giovani cittadini europei in quasi 500 eventi, rappresentando una delle più grandi associazioni europee di educazione non formale alla cittadinanza attiva.

L’obiettivo del training, organizzato in Sardegna da Anita Saba, Eleonora Ruiu e Martina Loriga, è stato quello di preparare giovani menti e personalità a gestire dibattiti, facilitando e moderando la condivisione di opinioni all’interno di un gruppo; ispirare anime creative e aiutarle nella produzione di un output mediatico e nell’utilizzo di strumenti digitali, fondamentali in settori come la comunicazione professionale e il social media management; trasmettere specifiche competenze in merito alla gestione logistica e amministrativa dell’evento, richieste anche oltre gli orizzonti dell’Associazione.

© Riproduzione riservata