Primo giorno di vaccinazioni con la somministrazione della terza dose nell’hub straordinario voluto dall’Ats e allestito dall’amministrazione comunale nella palestra della scuola Bellieni a Porto Torres.

Circa duecentosettanta utenti, over 80 e pazienti fragili, sono stati accolti dai volontari delle associazioni, una task force costituita dalla Consulta del volontariato, dal Cisom, dagli scout, dall'Avis di Campanedda e dalla compagnia barracellare che stanno curando le prenotazioni e la logistica. Quasi nessuno era agitato.

A supportare gli anziani anche medici e infermieri dell'Ats.

La prima dell’elenco è Angela Apicella, 81 anni: “Per me il vaccino è una manna dal cielo, – dice – le prime due dosi non mi hanno procurato nessun sintomo negativo sulla salute. Non mi sono accorta di niente”.

Il punto vaccinale inizialmente riservato agli ultraottantenni e ai soggetti fragili proseguirà, da martedì 23 novembre, con le prenotazioni allargando la fascia di età agli utenti che superati i 60 e 70 anni abbiano ricevuto le prime due dosi del vaccino da almeno 180 giorni.

Nell’elenco delle richieste fino ad ora pervenute alle associazioni di volontariato si sono registrate circa 600 prenotazioni su un totale di circa 1400 dosi di vaccino disponibili per la terza somministrazione, in programma nelle giornate dal 22 al 27 novembre.

Si lavora a pieno ritmo, la mattina dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18, mentre il sabato l’apertura è prevista soltanto la mattina.

