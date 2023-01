Un grande fuoco che accende passioni e speranza, un rito suggestivo tra le mura antiche della maestosa basilica di San Gavino e le strutture delle Cumbessias, un ampio spazio dove si svolgerà il tradizionale “Lu Fuggaroni di Sant'Antoni”, evento organizzato dall’associazione culturale Intragnas.

Dopo le edizioni ridotte durante la pandemia, quest’anno a Porto Torres non poteva mancare l’appuntamento in piena formula, iniziativa in programma mercoledì 16 gennaio dalle 18 che richiama tanti fedeli e visitatori attirati dalla benedizione del grande fuoco, allestito al centro del piazzale per una serata di divertimento con degustazioni enogastronomiche.

La legna viene ammassata al centro delle Cumbessias e dopo l'accensione del fuoco, i fedeli compiono tre giri intorno ad esso cantando, e si cominciano a servire dolci o altri piatti accompagnati dal vino. Quando la fiamma diminuisce si compie un altro rito, quello di saltare il fuoco per diventare cummari e cumpari di fuggaroni, consolidando rapporti d'amicizia nuovi o di vecchia data. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Porto Torres e la basilica di San Gavino.

© Riproduzione riservata