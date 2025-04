In occasione della Settimana Verde evento nazionale organizzato da Ami- Ambiente Mare italia- dal 4 al 15 aprile con slogan “proteggi oggi ciò che appartiene al domani”, nella città di Porto Torres si svolgeranno 4 eventi gratuiti in collaborazione con le associazioni del territorio, mirati alla cittadinanza di tutte le età, per sensibilizzare e divulgare i valori della tutela dell’ambiente, del mare e della sostenibilità. Il primo appuntamento di apertura è previsto per venerdì 4 aprile alle ore 18.30 e fino alle 20 presso la sala del Museo del Porto. Gli eventi sono tutti coordinati e guidati dalla referente AMI, Cristina Bonino, in collaborazione con l’Asd “I sette mari”. L’iniziativa mira a sottolineare l’importanza di coniugare qualità della vita, energie rinnovabili e uso consapevole del mare. Si tratta di percorsi educativi per i più giovani, per gli studenti, ma anche per adulti, attività divulgative volte a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi dell’ecologia marina e della protezione del territorio anche promuvendo buone pratiche come la pulizia delle spiagge e dei findali marini.

