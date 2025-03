Prosegue la stagione teatrale nel palcoscenico del teatro Andrea Parodi, organizzata a Porto Torres da La Camera Chiara. Sabato 22 marzo alle 21 in scena lo spettacolo “A colpi di scene” del collettivo Amori Difficli, con Laura Fortuna e Daniel Dwerryhouse, per la regia di Francesco Bonomo. Uno spettacolo divertente tratto dalle opere di Achille Campanile. Ridere è rivoluzionario e la commedia racconta con leggerezza e umorismo la società e la condizione umana. La produzione è del Collettivo Amori Difficili con la Compagnia Çàjka – ETS e il sostegno di Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto”. In scena Laura Fortuna e Daniel Dwerryhouse. La regia è di Francesco Bonomo. Un attore e un’attrice si sfidano a Colpi di Scene, il palcoscenico diventa il ring sul quale inizia un duello: un gioco costante fatto di inversioni, parodie, capovolgimenti, ripetizioni, audacie dialettiche, pantomime e assurdità. Il terreno di gioco non viene mai abbandonato e il camerino, abitualmente nascosto agli occhi del pubblico, è in bella vista per cambi d’abito, trucchi e pause. Le armi dialettiche a disposizione sono alcuni dei brani tra i più brillanti del repertorio di Achille Campanile che tra situazioni surreali ed equivoci costanti, generano quella comicità irresistibile tipica dell’autore. Dal duello però non uscirà un vincitore o una vincitrice.

