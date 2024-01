Il falò che purifica, il fuoco rituale e la luce con cui si chiude un anno e si brucia il passato.

A Porto Torres nell’ottica di recupero e riproposizione delle antiche tradizioni ritorna “Lu Fuggaroni di Sant’Antoni”. L’iniziativa in programma sabato 20 gennaio, a partire dalle ore 18 presso le Cumbessias della basilica di San Gavino, si svolge in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Un evento promosso dall’associazione Intragnas in collaborazione con la parrocchia di San Gavino.

Una serata all’insegna del divertimento con vino, cibi della tradizione e tante prelibatezze che fanno da cornice ai tradizionali giochi “Per cummari e cumpari di fuggaroni”.

L’antico e suggestivo rito della benedizione del fuoco avverrà, dopo la celebrazione della santa messa officiata del parroco don Salvatore Masia e, una volta acceso il fuoco, la serata in onore della festa di Sant’Antonio Abate proseguirà, in allegria, all’insegna della condivisione e della tradizione culturale. Il fuoco simboleggia la forza che rigenera, il potere purificatore e fertile.

