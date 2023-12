Reunion musicale a venticinque anni dall’uscita dell’album "Quintetto atlantico". Venerdì alla sala Filippo Canu di Porto Torres, alle ore 19 ,”Garibaldi e la musica dei due mondi" vedrà sul palco Enzo Favata ai sassofoni, U.T. Gandhi alla batteria, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Marcello Peghin alla chitarra e Salvatore Maltana al contrabbasso.

Il cd è un viaggio musicale attraverso l’Argentina e il Sud America ispirato agli scrittori latino-americani, da Borges a Sepulveda, da Marquez a Soriano. Il concept album edito da “il manifesto” fu subito un successo discografico e aprì una stagione fortunata per il quintetto Atlantico, con oltre 300 concerti in tutto il mondo nell’arco di cinque anni di attività dal 1999 al 2004, con diversi tour anche nell’America Latina, in molte città del Brasile e in Argentina a Buenos Aires.

Una band internazionale di altissimo livello con la nuova interpretazione di alcuni dei temi più famosi del gruppo, da “Milonga del Sol” a “Ushuaia”, da “Penelope” a “Patagonia Express”.

