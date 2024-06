Un corteo cittadino per i diritti e la solidarietà, una lunga catena di volontari partiti dalla piazza Eroi dell’Onda che, dopo aver attraversato via Mare è proseguita nel corso Vittorio Emanuele e ha raggiunto il parco di San Gavino.

Una sfilata “aperta al mondo”, organizzata a Porto Torres in occasione della Giornata del Rifugiato, una due giorni che ha preso il via proprio ieri, 20 giugno, e che si concluderà nel parco San Gavino dove si darà il via alla “Festa della fratellanza tra i popoli”: una serata all’insegna della musica, dell’arte, delle attività all’aria aperta e della convivialità.

In programma i laboratori interculturali per bambini curati dalla Uisp e dagli scout di Agesci e cngei, la cena multietnica e il concerto con i gruppi We're Synthetic, MBE, Bred in Belfast, Small Feet, Three Thirty, Giovanni e Irene. Al corteo che celebra l’accoglienza tra i popoli diversi, hanno partecipato l'assessora ai Servizi Sociali, Simona Fois, i volontari delle associazioni della Consulta del volontariato, della Pro Loco, della Consulta giovanile, i rappresentanti e i beneficiari del progetto Sai e le cittadine e i cittadini invitati a partecipare.

