Hanno dipinto le panchine, restituito decoro a un’area pubblica, usando colori vivaci e tanta buona volontà.

Ha preso il via sabato mattina a Porto Torres, lungo la passeggiata coperta di via Mare, l’attività di rigenerazione urbana “Habitat immaginari-Le Fermate Ospitali” organizzata nell’ambito del Progetto Gulliver, pensato per le studentesse e gli studenti dell’Istituto “Mario Paglietti” nell’ottica del contrasto alla dispersione scolastica. Colore e condivisione le parole d’ordine della mattinata in quello che è un luogo simbolo legato al concetto di “viaggiare”.

L’obiettivo dell’intero progetto è, infatti, quello di rendere ospitali luoghi come stazioni, fermate di autobus, spazi di attesa e biglietterie delle città coinvolte. Ma anche un modo per integrarsi e rendersi utile alla comunità.

Le ragazze e i ragazzi si ritroveranno, sempre sotto la guida artistica della compagnia teatrale Theatre en Vol, il prossimo sabato 23 dicembre. “Habitat immaginari”, infatti, li coinvolgerà fino al mese di febbraio 2024.

