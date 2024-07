Un evento che unisce le migliori palestre di pugilato della Sardegna, supera i confini dell’Isola e accoglie atleti provenienti dalla Penisola. Saranno loro i protagonisti delle due giornate all’insegna della grande boxe, organizzate a Porto Torres dall’Asd SE.SA Boxing Group, presieduta da Enzo Gianni, il gruppo che ha curato nei dettagli la manifestazione pugilistica di notevole impatto sportivo e socio-culturale, in programma sabato 6 e domenica 7 luglio con inizio alle ore 20 nella centrale piazza Garibaldi. L’iniziativa "Summer Se.Sa Boxing 2024" si inserisce nel III Memorial Maria Grazia Biccheddu, in memoria dell’imprenditrice scomparsa da qualche anno. Per ricordarla si è scelta una cornice che lei stessa per anni ha contribuito con la sua attività a rendere accogliente e di richiamo sociale. Primo appuntamento sabato (ore 20) con il meeting di boxe mista Olimpica Iba e Pro che vedrà sfidarsi sul quadrato dieci atleti della Sardegna per un interregionale contro gli avversari di pari peso che arrivano dal Piemonte, oltre ad una match finale di pugilato professionistico a torso nudo sulla distanza delle 6 riprese da 3 minuti ciascuna. Protagonisti del Main Event, categoria super gallo (limite 55kg), sono Fabio Crobeddu di AP Sardegna di Cagliari contro Cristopher Salvatore, Boxing Team Chieti. Nella giornata di domenica 7 luglio, con inizio alle 18, sarà la volta dell'attività pugilistica giovanile regionale dedicata ad un bacino di atleti di circa 25 unità che abbracciano le varie categorie dai 5 ai 12 anni, i quali si cimenteranno in diverse attività ludico-sportive come il salto della funicella, shadow boxing, ed esercizi a corpo libero.

Seguiranno altri 10 match di boxe olimpica IBA che vedranno impegnati i migliori pugili provenienti da tutta la Sardegna. Tra queste anche il settore giovanile della SE.SA Boxing, un bacino di atleti di circa 30 unità che abbracciano le varie categorie dei settori cuccioli-canguri-cangurini e allievi.

«Le riunioni pugilistiche sono da sempre molto apprezzate a Porto Torres, cittadina che ha sfornato diversi atleti di fama nazionale ed internazionale», commenta il presidente Se.Sa Boxing, Enzo Gianni «ed è proprio l’obbiettivo della nostra società quello di contribuire al prosieguo della tradizione pugilistica turritana, presentandoci all’evento con una squadra di 9 pugili agonisti, tra cui 3 giovani esordienti». Gli atleti turritani che combattono nella due giornate sono: Arturo Maltoni 14 anni categoria Schoolboy 46kg; Valentino Dedola 14 anni categoria Schoolboy 48kg; Alessio Iacomino 14 Anni categoria Schoolboy 57kg; Christian Demuro 14 anni categoria Schoolboy 50 kg; Enrico Falchi 15 anni categoria Junior 48kg; Alessandro Salis 16 Anni categoria youth 50kg; Mattia Zanda 18 anni categoria 71kg youth; Francesco Salis 22 anni categoria 66kg Élite e Stefano Masia 30 anni categoria 60kg Élite. A dare spettacolo saranno anche le atlete femminili della categoria Elite (60kg) di livello nazionale. L'intero evento sarà trasmesso in diretta Streaming su Directa Sport, mentre sulla piazza nella zona antistante il ring sarà istallato un maxi schermo dove saranno trasmessi i loghi delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Nella manifestazione ci sarà un piccolo intervallo musicale Hip hop, che vedrà esibirsi sul ring anche le giovani ballerine della scuola di Danza Moving Soul di Porto Torres.

