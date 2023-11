L'Agenzia per lo sviluppo ippico: si chiama così il nuovo ente che nasce con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il comparto ippico che inizierà le sue attività a partire dall'1 gennaio 2024.

La sede sarà a Ozieri, in piazza Duchessa Borgia, che ospita gli uffici del dipartimento di Agris. Assegnate all'Asvi anche le scuderie e il Centro di riproduzione, sempre a Ozieri, e l’azienda Tanca Regia ad Abbasanta.

Tra i principali obiettivi: la promozione, lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre; l'istituzione del registro delle associazioni ippiche e delle aziende professionali equine; il sostegno agli ippodromi sardi riconosciuti dal Masaf che sviluppano attività ippiche, ivi comprese quelle derivanti dalle discipline sportive, attraverso il finanziamento dei relativi montepremi, delle strutture logistiche e delle dotazioni tecnologiche; la pubblicazione del registro delle ippovie, presso l’assessorato regionale all’Ambiente; l’istituzione di un Comitato ippico presieduto dal direttore dell’Asvi, con funzione di consulenza, non vincolante, per assessorato e Giunta, e di una Commissione genetica, col compito di individuare in Italia e all’estero i riproduttori e il materiale genetico della specie equina necessari per la rimonta e per l’introduzione di linee di sangue ritenute utili, per l’incremento delle razze equine allevate in Sardegna.

