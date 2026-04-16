A Ossi una panchina bianca in ricordo di Salvatore Piras, 22enne morto sul lavoroDomenica 19 aprile, in occasione di quello che sarebbe stato il 27esimo compleanno del giovane
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Una panchina bianca in ricordo di un giovane operaio morto sul posto di lavoro. A quattro anni dalla tragedia, Salvatore Piras, il 22enne di Ossi morto a Sorso travolto da una pila di elementi di una impalcatura mentre caricava i telai di un ponteggio su un furgone, domenica 19 aprile verrà ricordato nel suo paese di origine con una cerimonia.
Nel giorno del suo 27° compleanno, la famiglia di Salvatore, dopo la celebrazione della messa alle 10,30, in Piazza Sardegna verrà sistemata una panchina bianca dedicata a Salvatore e a tutte le vittime del lavoro.
Sulla panchina un invito alle persone: «In ricordo di Salvatore, anima solare e libera. Siediti qui è lascia che un pensiero arrivi a lui».
Così ha scelto la famiglia di rendergli omaggio, in un evento organizzato dall'associazione Barore412. La tragedia avvenne a Sorso il 15 aprile del 2022, nel piazzale esterno di un cantiere edile.