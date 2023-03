L’amministrazione comunale di Nughedu San Nicolò guidata dal sindaco Michele Carboni investe, già da tempo, sulle tematiche legate alla salute dei cittadini. Per questo, era stata sancita una collaborazione fra la Lega Italiana per la lotta contro i tumori e il paese del Monte Acuto che si rinnoverà sabato 15 aprile, giornata in cui sarà ripetuto l’ormai classico appuntamento, promosso dall’amministrazione, con la prevenzione oncologica. Un andrologo ed un dermatologo saranno a disposizione di coloro che ne faranno richiesta.

Domani, intanto, si terrà un primo incontro, in programma alle 18 nei locali dell’ex cinema, la creazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Per chi vuole aderire è disponibile il modulo che può essere scaricato dal sito istituzionale dell’ente.

Nella giornata di domenica 26 marzo, alle 18, sempre nei locali dell'ex cinema, si terrà una gara di poesia improvvisata con i poeti Bruno Agus di Gairo, Dionigi Bitti di Oliena e Salvatore Ladu di Sarule.

Ad accompagnarli il tenore "Santu Juanne" di Pattada. L'appuntamento è organizzato dall'associazione culturale "Rundines".

