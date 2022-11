Il maltempo che sta imperversando in Sardegna non ha risparmiato Muros, anche se i danni sono stati pochi.

Come comunicato dal sindaco Federico Tolu: «Si è limitato alla caduta di qualche albero nella zona industriale e nessun danno a cose o persone».

Ci sono stati dei sopralluoghi della Compagnia barracellare e della Polizia locale nelle aree più a rischio, e sono costantemente monitorati gli attraversamenti sul Rio Mannu, «grazie a Gianfranco Mercurio che ha messo a disposizione i propri mezzi per mettere in sicurezza la viabilità in zona industriale».

Il primo cittadino aveva anche firmato l'ordinanza di chiusura del cimitero.

A Mores, il sindaco Enrico Virdis ha disposto la chiusura del cimitero. «In via precauzionale, si consiglia di evitare di sostare nei pressi di abitazioni abbandonate e alberi» aggiunge il primo cittadino.

La chiusura del cimitero è stata decisa inoltre dal sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino.

