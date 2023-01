Sono stati resi noti gli orari del nuovo medico di base di Laerru, Martis e Bulzi, dottor Fabio Finà, che ha preso il posto del dottor Pietro Moto.

A Laerru l'ambulatorio sarà aperto il lunedì dalle 15 alle 18, il mercoledì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30. A Martis, invece, dalle 8.30 alle 10 e a Bulzi il mercoledì dalle 8.30 alle 10.

Si riceverà su appuntamento chiamando o via SMS il numero 3336824878 dalle 9.30 alle 11.30 dal martedì al venerdì e dalle 15.30 alle 17.30 il lunedì.

"Avrò come pazienti solo gli assistiti ex Dottor Moro che ancora non hanno medico, chi ha già cambiato medico non può tornare in dietro", dichiara il dottor Finà.

CHIARAMONTI – Anche a Chiaramonti è stato riattivato il servizio di assistenza medica per i pazienti di sprovvisti di medico di base.

A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Unali Dopo numerose interlocuzioni con la Asl di Sassari.

"Tale servizio è stato interrotto il 31/12/2022 a causa della scadenza dei contratti dei medici Usca - precisano gli amministratori -. L’amministrazione comunale ringrazia il dottor Piero Delogu, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Sassari per l’impegno e la celerità nell’aver trovato una soluzione per il grave disagio che stanno vivendo i nostri concittadini. Ringraziamo inoltre, la dottoressa Irene Secchi per la disponibilità nel prendere servizio nel nostro comune.

