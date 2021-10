Laerru non sarà più zona rossa a partire da lunedì 18 ottobre. Il sindaco Massimiliano Manca ha, infatti, revocato l’ordinanza firmata lo scorso 7 ottobre che istituiva il lockdown a causa di un alto numero di contagiati dal Coronavirus in rapporto al numero di abitanti.

La decisione è arrivata anche dopo che il comune, in collaborazione con l’Ats, ha effettuato uno screening di massa sulla popolazione, con 298 tamponi molecolari, dai quali erano risultate altre positività al virus.

Gli attualmente positivi sono 22 ma, spiega il primo cittadino, “fanno parte dello stesso nucleo familiare e non è, quindi, in espansione in tutto il resto del paese. Il contagio è circoscritto e molti di quelli positivi si stanno negativizzando ed è molto probabile che nei prossimi giorni possano calare di tanto”. I cittadini in quarantena sono quattro.

L’amministrazione comunale del centro dell’Anglona ha istituito la zona gialla: rimangono alcune restrizioni, come l’uso della mascherina anche all’aperto, ma le attività possono riaprire.

“Siamo contenti di poter riaprire tutto – aggiunge il primo cittadino -. Questi giorni in zona rossa sono stati duri, in modo particolare per le attività che hanno dovuto chiudere e per gli studenti”.

© Riproduzione riservata