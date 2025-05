Sold out sulla spiaggia La Pelosa come d’estate. A cinque giorni dall’avvio delle prenotazioni (il 13 maggio) e accesso limitato a 1.500 persone al giorno da giovedì scorso, l’arenile di Stintino, tra i primi 50 più belli d’Italia, domenica 18 maggio ha fatto registrare il tutto esaurito.

Complice la giornata soleggiata con temperature che superano i 20 gradi, condizioni ideali per non rinunciare ad un bagno nelle acque cristalline del lido apprezzato anche per la sabbia bianca e finissima.

Scatta dunque il pagamento del ticket e l'attività di controllo e vigilanza sull’osservanza del Regolamento per cercare di limitare i danni al delicato sistema dunale e salvaguardare il patrimonio naturale, con divieti di utilizzo degli asciugamani direttamente sulla spiaggia, il risciacquo dei piedi e dei giochi prima di lasciare l’arenile, per evitare di asportare la sabbia.

La corsa per accaparrarsi il posto in prima fila sulla battigia è già partita, ma come ogni anno si ripresenta il problema dei siti fake.

Il messaggio di avviso ai bagnanti è scritto sul sito ufficiale delle prenotazioni: «Abbiamo rilevato la presenza di alcuni siti che offrono prenotazioni per l’accesso alla spiaggia La Pelosa. Avvisiamo gli utenti che questo è l’unico sito autorizzato alla vendita delle prenotazioni e non sono state concesse autorizzazioni a terze parti per la vendita delle stesse».

© Riproduzione riservata