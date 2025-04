Alla presenza dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, e grazie all’impegno del direttore generale dell’Aspal Luca Mereu e del sindaco di Ittiri Antonio Sau, venerdì 11 aprile alle ore 10,30 a Ittiri sarà inaugurato il nuovo Centro per l’impiego.

«Non mancheremo ad una giornata importante per la città di Ittiri in cui la presenza di un punto di riferimento per tutti coloro i quali desiderano intraprendere un percorso formativo o ricevere assistenza nella ricerca di un’opportunità lavorativa è fondamentale. Ripartiamo dai territori e dal garantire i servizi dove sono mancati per troppo tempo, proprio come ci siamo promessi di fare sin dalla redazione del nostro programma». Queste le dichiarazioni dell’assessora del Lavoro Desirè Manca che annuncia l’apertura del Centro per l’impiego dell’Aspal dedicato a cittadini e imprese che potranno ricevere più facilmente i servizi per il lavoro di cui hanno bisogno, senza essere più obbligati a doversi recare ad Alghero.

L'ufficio avrà due postazioni e sarà ospitato in un locale del Comune in via San Francesco, in seguito verrà spostato nel nuovo centro polifunzionale ora in via di ristrutturazione. Il punto CPI, organizzato e gestito dal Cpi di Alghero, aprirà il secondo e il quarto lunedì di ogni mese, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, e sarà a disposizione oltre che per gli abitanti di Ittiri anche per quelli di Uri, Romana, Monteleone Roccadoria e Villanova Monteleone. Per il mese di aprile l’apertura è prevista solo per lunedì 14.

© Riproduzione riservata