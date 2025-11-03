Questa mattina Babbo Natale ha fatto tappa anticipata Castelsardo che, riconosciuto tra i borghi più suggestivi d’Italia, conferma la sua vocazione a capitale del Natale del Nord Sardegna.

Anche Disney recentemente ha scelto questa località come scenario per uno dei suoi progetti cinematografici, riconoscendone l’atmosfera unica e senza tempo. L’amministrazione comunale e gli organizzatori sono ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli del programma. L’appuntamento con l’inaugurazione dei mercatini è alle porte e, come l’arrivo anticipato di Babbo Natale lascia intendere, l’edizione 2025 si preannuncia ricca di novità, emozioni e momenti da condividere. Babbo Natale arriva a Castelsardo per ispezionare il borgo in vista della 5ª edizione dei Mercatini di Natale.

La città de Doria si prepara a vivere una nuova stagione natalizia all’insegna della magia e della tradizione. Nella giornata odierna, tra lo stupore di cittadini e turisti, Babbo Natale ha fatto la sua comparsa nel centro storico del borgo, con un arrivo simbolico che segna ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia per l’attesissima quinta edizione dei Mercatini di Natale. Una visita a sorpresa, quella del celebre personaggio, che ha attraversato le vie del paese affacciato sul Golfo dell’Asinara per una speciale “ispezione”: Babbo Natale avrebbe infatti voluto accertarsi personalmente che tutto fosse pronto per accogliere il suo Villaggio e l’intera cornice di eventi, spettacoli e laboratori pensati per le famiglie.

